Кабінет міністрів вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти – ЗМІ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Це підтвердив сам уповноважений Олег Котенко у коментарі hromadske.

За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена днями.

Журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела пише, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть:

Міністерству внутрішніх справ — розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин;

Головному управлінню розвідки — повернення тіл загиблих;

Міністерству оборони — діяльність пошукових груп.

Видання зазначає, що Олега Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

Сам Котенко розповів, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тис. родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримали відповіді.

У Кабміні поки офіційно не коментували своє рішення.

Нагадаємо, що Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти запрацював у квітні 2022 року.

Як відзвітував уповноважений на своєму сайті, протягом 2022 року його Офіс:

організував 16 передань тіл загиблих, повернувши 869 тіл;

створив 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів;

розшукав та повернув для поховання понад 3 тис. тіл загиблих із зон бойових зіткнень;

порушив майже 14 тис. справ з розшуку зниклих безвісти людей.

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