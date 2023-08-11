Кабінет міністрів вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти – ЗМІ
Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.
Це підтвердив сам уповноважений Олег Котенко у коментарі hromadske.
За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена днями.
Журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела пише, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть:
- Міністерству внутрішніх справ — розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин;
- Головному управлінню розвідки — повернення тіл загиблих;
- Міністерству оборони — діяльність пошукових груп.
Видання зазначає, що Олега Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.
Сам Котенко розповів, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тис. родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримали відповіді.
У Кабміні поки офіційно не коментували своє рішення.
Нагадаємо, що Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти запрацював у квітні 2022 року.
Як відзвітував уповноважений на своєму сайті, протягом 2022 року його Офіс:
- організував 16 передань тіл загиблих, повернувши 869 тіл;
- створив 7 спеціальних груп з пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів;
- розшукав та повернув для поховання понад 3 тис. тіл загиблих із зон бойових зіткнень;
- порушив майже 14 тис. справ з розшуку зниклих безвісти людей.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко