Оккупанты проводят кремацию тел погибших в Украине, чтобы скрыть масштабы потерь – Маляр

Российское военное командование пытается скрыть масштабы потерь на фронте в Украине. Именно поэтому тела погибших оккупантов часто не транспортируют в РФ.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сейчас повсюду на фронте происходят активные боевые действия, и гибнет очень много российских солдат.

Как отметила Маляр, речь идет о “сотнях погибших ежедневно и на Востоке, и на Юге”.

В то же время, командование войск РФ, пытаясь скрыть масштабы потерь, осуществляет захоронение ликвидированных солдат на временно оккупированных территориях Украины. То есть тела не транспортируют в РФ.

К примеру, вблизи Мелитополя (Запорожская область) почти непрерывно проводится кремация тел оккупантов на открытой местности. Об этом сообщают местные жители, которые длительное время ощущают характерный едкий дым.

Тела к месту кремации везут грузовыми автомобилями.

А в морг Чаплинской районной больницы (Херсонская область) доставляют погибших оккупантов с Херсонского направления. По данным Маляр, их там хоронят на двух локациях, одна из которых занимает площадь до 100 га.

По состоянию на 10 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили об уничтожении еще 580 российских оккупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 252 тыс. солдат.

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