Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр

Російське військове командування намагається приховати масштаби втрат на фронті в Україні. Саме тому тіла загиблих окупантів часто не транспортують до РФ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, зараз скрізь на фронті відбуваються активні бойові дії і гине дуже багато російських солдатів.

Як зазначила Маляр, йдеться про “сотні загиблих щодня і на Сході, й на Півдні”.

Водночас командування військ РФ, намагаючись приховати масштаби втрат, здійснює поховання ліквідованих солдатів на тимчасово окупованих територіях України. Тобто тіла не транспортують до РФ.

Наприклад, поблизу Мелітополя (Запорізька область) майже безперервно здійснюється кремація тіл окупантів на відкритій місцевості. Про це повідомляють місцеві мешканці, які протягом тривалого часу відчувають характерний їдкий дим.

Тіла до місця кремації везуть вантажними автомобілями.

А до моргу Чаплинської районної лікарні (Херсонська область) доставляють загиблих окупантів із Херсонського напрямку. За даними Маляр, їх там хоронять на двох локаціях, одна з яких займає площу до 100 га.

Станом на 10 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про знищення ще 580 російських окупантів за минулу добу. Від початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 252 тис. солдатів.

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