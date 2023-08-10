Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр

Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр
Фото: Getty Images

Російське військове командування намагається приховати масштаби втрат на фронті в Україні. Саме тому тіла загиблих окупантів часто не транспортують до РФ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, зараз скрізь на фронті відбуваються активні бойові дії і гине дуже багато російських солдатів.

Як зазначила Маляр, йдеться про “сотні загиблих щодня і на Сході, й на Півдні”.

Водночас командування військ РФ, намагаючись приховати масштаби втрат, здійснює поховання ліквідованих солдатів на тимчасово окупованих територіях України. Тобто тіла не транспортують до РФ.

Наприклад, поблизу Мелітополя (Запорізька область) майже безперервно здійснюється кремація тіл окупантів на відкритій місцевості. Про це повідомляють місцеві мешканці, які протягом тривалого часу відчувають характерний їдкий дим.

Тіла до місця кремації везуть вантажними автомобілями.

А до моргу Чаплинської районної лікарні (Херсонська область) доставляють загиблих окупантів із Херсонського напрямку. За даними Маляр, їх там хоронять на двох локаціях, одна з яких займає площу до 100 га.

Станом на 10 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про знищення ще 580 російських окупантів за минулу добу. Від початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 252 тис. солдатів.

Війна в Україні, Ганна Маляр, загиблі, Міноборони України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як голосуватимуть військові, які зараз під Бахмутом? Данілов про вибори під час війни
Олексій Данілов
У СБУ розповіли, як розвідка OSINT допомагає Україні у боротьбі з Росією
сбу розвідка
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2
Контрнаступ, зброя і захист міст: керівництво України провело переговори з Остіном і Міллі
Валерій Залужний і Андрій Єрмак
Кожен фейк загрожує українцям: У СБУ назвали, скільки фіксують російських кампаній дезінформації
кібер СБУ
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Окупанти здійснюють кремацію тіл загиблих в Україні, щоби приховати масштаби втрат – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь