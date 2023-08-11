Навчання військ Білорусі біля кордонів Польщі та Литви: чи є там “вагнерівці”
Є високою ймовірність, що невелика група “вагнерівців” приєднається до навчань 6 окремої гвардійської механізованої бригади армії Білорусі в Гродно, що біля кордонів Польщі та Литви.
У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що представники російської приватної військової компанії Вагнера залучатимуться як радники, тобто їхня роль буде суто навчальною.
До того ж білоруське оборонне відомство, інформуючи про старт навчань, заявляло, що військовим поставили завдання “врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні”.
Водночас британські розвідники певні: навчання, які тривають вже п’ятий день, є звичайною підготовкою білоруських солдатів.
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають малоймовірним, що формування в Гродно наразі розгорнуто із засобами забезпечення, яких було б достатньо для перетворення на боєздатне.
Натомість британські розвідники майже впевнені, що імовірна участь ПВК Вагнера у навчаннях свідчить про те, що Росія прагне просувати білоруські сили на противагу силам НАТО.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Міноборони РБ
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