Навчання військ Білорусі біля кордонів Польщі та Литви: чи є там “вагнерівці”

Є високою ймовірність, що невелика група “вагнерівців” приєднається до навчань 6 окремої гвардійської механізованої бригади армії Білорусі в Гродно, що біля кордонів Польщі та Литви.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що представники російської приватної військової компанії Вагнера залучатимуться як радники, тобто їхня роль буде суто навчальною.

До того ж білоруське оборонне відомство, інформуючи про старт навчань, заявляло, що військовим поставили завдання “врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні”.

Водночас британські розвідники певні: навчання, які тривають вже п’ятий день, є звичайною підготовкою білоруських солдатів.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають малоймовірним, що формування в Гродно наразі розгорнуто із засобами забезпечення, яких було б достатньо для перетворення на боєздатне.

Натомість британські розвідники майже впевнені, що імовірна участь ПВК Вагнера у навчаннях свідчить про те, що Росія прагне просувати білоруські сили на противагу силам НАТО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони РБ

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