Россияне выискивают цели для будущих ударов – Гуменюк о действиях врага на Юге
Армия РФ вдвое увеличила количество кораблей в Черном море, но ракетоносителей среди них нет.
Сейчас там находятся 10 кораблей – это и суда снабжения, и пограничные катера.
Однако подводный ракетоноситель, заведенный вчера в пункт базирования, пока к дежурству не присоединялся.
Об этом ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В данный момент, говорит Гуменюк, враг прибегает к мощной воздушной разведке.
– Сейчас мы наблюдаем активность беспилотных летательных аппаратов и авиации в целом. Вполне возможно, что таким образом россияне выискивают цели для будущих ударов, – предполагает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.
Напомним, что еще вчера в Черном море было пять вражеских кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель с ориентировочно четырьмя Калибрами на борту.
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