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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне выискивают цели для будущих ударов – Гуменюк о действиях врага на Юге

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

Армия РФ вдвое увеличила количество кораблей в Черном море, но ракетоносителей среди них нет.

Сейчас там находятся 10 кораблей – это и суда снабжения, и пограничные катера.

Однако подводный ракетоноситель, заведенный вчера в пункт базирования, пока к дежурству не присоединялся.

Об этом ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В данный момент, говорит Гуменюк, враг прибегает к мощной воздушной разведке.

– Сейчас мы наблюдаем активность беспилотных летательных аппаратов и авиации в целом. Вполне возможно, что таким образом россияне выискивают цели для будущих ударов, – предполагает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что еще вчера в Черном море было пять вражеских кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель с ориентировочно четырьмя Калибрами на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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