Росіяни вишукують цілі для майбутніх ударів – Гуменюк про дії ворога на Півдні

Армія РФ удвічі збільшила кількість кораблів у Чорному морі, але ракетоносіїв серед них немає.

Зараз там перебувають 10 кораблів – це й судна забезпечення, і прикордонні катери.

Однак підводний ракетоносій, який учора було заведено в пункт базування, поки що до чергування не долучався.

Про це ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Наразі, каже Гуменюк, ворог вдається до потужної повітряної розвідки.

– Зараз ми спостерігаємо за активністю безпілотних літальних апаратів та авіації загалом. Цілком можливо, що в такий спосіб росіяни вишукують цілі для майбутніх ударів, – припускає керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що ще вчора в Чорному морі було п’ять ворожих кораблів, серед яких і один підводний ракетоносій з орієнтовно чотирма Калібрами на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

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