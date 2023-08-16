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Валентина Летяк, редактор ленты

Паспорт украшала надпись Слава Украине! под Киевом задержали гражданина РФ

паспорт РФ
Фото: УНИАН

На днях пограничники на въезде в Киев задержали россиянина, который превысил срок пребывания в Украине, однако наотрез отказался возвращаться в РФ, поскольку осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора.

Мужчина 1994 года рождения еще перед большой войной приехал в Украину.

В его загранпаспорте сотрудники Госпогранслужбы обнаружили надпись Слава Украине! и нарисованное рядом сердце.

Для проверки россиянина передали сотрудникам Нацполиции с последующей доставкой в орган ГМСУ.

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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Госпогранслужба, Закордонний паспорт, Київ, Киевская область, Російська агресія, Україна-Росія
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