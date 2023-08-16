Паспорт украшала надпись Слава Украине! под Киевом задержали гражданина РФ

На днях пограничники на въезде в Киев задержали россиянина, который превысил срок пребывания в Украине, однако наотрез отказался возвращаться в РФ, поскольку осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора.

Мужчина 1994 года рождения еще перед большой войной приехал в Украину.

В его загранпаспорте сотрудники Госпогранслужбы обнаружили надпись Слава Украине! и нарисованное рядом сердце.

Для проверки россиянина передали сотрудникам Нацполиции с последующей доставкой в орган ГМСУ.

Источник : Госпогранслужба

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