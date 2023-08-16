Паспорт украшала надпись Слава Украине! под Киевом задержали гражданина РФ
На днях пограничники на въезде в Киев задержали россиянина, который превысил срок пребывания в Украине, однако наотрез отказался возвращаться в РФ, поскольку осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора.
Мужчина 1994 года рождения еще перед большой войной приехал в Украину.
В его загранпаспорте сотрудники Госпогранслужбы обнаружили надпись Слава Украине! и нарисованное рядом сердце.
Для проверки россиянина передали сотрудникам Нацполиции с последующей доставкой в орган ГМСУ.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко