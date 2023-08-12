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Юлия Соколова, редактор ленты

С документами или без: в ГПСУ объяснили, как украинцам вернуться из РФ через Сумскую область

Евакуація
Фото: УНИАН

В Сумской области действует гуманитарный коридор, по которому граждане Украины могут вернуться домой с территории РФ. Украинцев будут пропускать даже при отсутствии необходимых документов.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Речь идет о пропускном пункте Колотиловка (Белгородская область, РФ) – Покровка (Сумская область, Украина).

Демченко объяснил, что все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью во время полномасштабной войны закрыты. В то же время Украина пропускает своих граждан, которые вынужденно выехали на российскую территорию из-за войны или едут с временно оккупированных территорий.

– Всем гражданам Украины, которые смогут добраться до украинской стороны границы, украинской территории, будет обеспечена возможность возвращения домой даже через эти закрытые пункты пропуска, — отметил Демченко.

Он уточнил, что так происходит не только на пункте пропуска Покровка в Сумской области, но и на КПП Доманово – Мокраны на границе Волыни с Беларусью.

Демченко уточнил, что говорить о возобновлении работы пункта пропуска Покровка нельзя, потому что он фактически закрыт. Но пограничники обеспечат проход украинских граждан.

– Это действует исключительно для граждан Украины на вход или въезд в Украину, – заявил спикер.

По словам Демченко, к концу июля российская сторона начала отказывать украинцам в пересечении границы на КПП в Сумской области. Однако в минувшие выходные оккупанты возобновили эту возможность.

Ранее на данном направлении враг пропускал и транспортные средства, но сейчас вернуться домой украинцы могут исключительно пешком.

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Что делать, если нет документов

Андрей Демченко заверил, что украинские пограничники в любом случае пропустят граждан Украины, даже если у них нет необходимых документов.

– Если говорить о действиях пограничников, то мы обеспечиваем доступ всем гражданам Украины, даже если у них нет необходимых документов для пересечения границы, — заверил он.

В то же время Демченко советует иметь хотя бы какой-то документ, идентифицирующий личность как гражданина Украины.

Если у человека документов вообще нет, то проход через границу займет чуть больше времени: пограничники, миграционная служба и полиция должны установить личность и проверить информацию. В случае подтверждения того, что это гражданин Украины, человека пропустят.

Спикер также напомнил, что сначала украинцам придется пройти проверку на территории РФ, а без документов это может быть опасно.

– Опасность путешествий через страну-агрессора или через границу с Беларусью без документов для граждан Украины будет достаточно значительной. Ведь сначала им нужно пройти контроль по ту сторону границы, – заявил Демченко.

Именно поэтому он посоветовал гражданам иметь хоть какие-то документы для идентификации личности: прежде всего, для прохождения контроля у врага.

По данным Минреинтеграции, только через пропускной пункт Колотиловка – Покровка ежедневно проходят около 150 человек.

Андрій Демченко, Госпогранслужба, КПП, Сумская область
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