Паспорт прикрашав напис Слава Україні! під Києвом затримали громадянина РФ
Днями прикордонники на в’їзді до Києва затримали росіянина, який перевищив термін перебування в Україні, проте навідріз відмовився повертатися до РФ, оскільки засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора.
Чоловік 1994 року народження ще перед великою війною приїхав в Україну.
У його закордонному паспорті працівники Держприкордонслужби виявили напис Слава Україні! та намальоване поряд серце.
Для перевірки росіянина передали співробітникам Нацполіції з подальшим доставленням до органу ДМСУ.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко