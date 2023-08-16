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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Паспорт прикрашав напис Слава Україні! під Києвом затримали громадянина РФ

паспорт РФ
Фото: УНІАН

Днями прикордонники на в’їзді до Києва затримали росіянина, який перевищив термін перебування в Україні, проте навідріз відмовився повертатися до РФ, оскільки засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора.

Чоловік 1994 року народження ще перед великою війною приїхав в Україну.

У його закордонному паспорті працівники Держприкордонслужби виявили напис Слава Україні! та намальоване поряд серце.

Для перевірки росіянина передали співробітникам Нацполіції з подальшим доставленням до органу ДМСУ.

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Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Держприкордонслужба, Закордонний паспорт, Київ, Київська область, Російська агресія, Україна-Росія
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На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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