Паспорт прикрашав напис Слава Україні! під Києвом затримали громадянина РФ

Днями прикордонники на в’їзді до Києва затримали росіянина, який перевищив термін перебування в Україні, проте навідріз відмовився повертатися до РФ, оскільки засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора.

Чоловік 1994 року народження ще перед великою війною приїхав в Україну.

У його закордонному паспорті працівники Держприкордонслужби виявили напис Слава Україні! та намальоване поряд серце.

Для перевірки росіянина передали співробітникам Нацполіції з подальшим доставленням до органу ДМСУ.

Джерело : Держприкордонслужба

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