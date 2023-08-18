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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Белом доме подтвердили, что США дадут разрешение на поставку Украине F-16

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты подтвердили, что предоставят разрешение передавать Украине истребители F-16 после того, как украинские пилоты завершат курс обучения на этих самолетах.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 18 августа, во время разговора с журналистами в Кэмп-Дэвиде.

По его словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен предоставил письмо коллегам из Дании и Нидерландов, в котором была формализована готовность со стороны США разрешить поставки F-16 Украине “после завершения учений в консультации с Конгрессом”.

— Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме, — подчеркнул Салливан, говоря о саммите G7, который проходил в Японии.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон не собирался отказываться от своих заявлений о разрешении на поставки Украине истребителей F-16.

— На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак, — добавил Салливан.

Напомним, посреди июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, которым предусмотрены условия тренировок украинских летчиков на истребителях F-16.

Заявлению Салливана предшествовало сообщение в СМИ, что США дали разрешение Дании и Нидерландам на одобрение для дальнейших поставок Украине многофункциональных истребителей F-16. Сами же Нидерланды и Дания впоследствии это подтвердили.

Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку США являются страной-производителем этих самолетов.

Источник: The Washington Post
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, США
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