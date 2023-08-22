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Илья Нежигай, редактор ленты

Самолеты, ПВО и бронетехника: Зеленский подвел итог визитов в страны ЕС

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина по итогам последних дней стала сильнее не только благодаря обеспечению новой военной техникой на поле боя, но и благодаря различным политическим решениям и договоренностям.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 22 августа.

Он начал с того, что решил подвести краткий итог активности президентской команды за последние несколько дней.

В общем, напомнил Зеленский, было осуществлено четыре визита: в Швецию, Нидерланды, Данию и Грецию.

Также состоялся саммит Украина — Балканы, где были проведены переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

— Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями. Территориальную целостность Украины все четко подтверждают. Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим. Экономика, наш экспорт, европейская и евроатлантическая интеграция. Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через “коридоры солидарности” по суше, — говорит он.

Вместе с тем, президент отметил важную договоренность с Грецией, за которую он особенно поблагодарил греческого премьера. Речь идет о готовности Греции взять патронат над восстановлением Одессы.

— Решение не только содержательное, но и очень символическое. Наполненное многими историческими и культурными смыслами. Общий итог этих дней — Украина стала сильнее, — сказал он.

Глава государства также отметил Люксембург, который присоединился к декларации Группы семи по гарантиям безопасности для Украины.

— Каждая неделя добавляет нам новых возможностей в сфере безопасности. Спасибо всей нашей команде, которая работает ради этого, — сообщил он.

Владимир Зеленский также вспомнил и о проведении в Киеве ежегодного ветеранского форума.

— Имел честь открыть его своим обращением. Очень надеюсь на то, что все государственные чиновники, участвующие в форуме, будут максимально внимательно прислушиваться к потребностям и предложениям нашего ветеранского сообщества. Украинская политика героев, то есть украинская ветеранская политика, должна быть результативной. И будет, — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что обеспечение соответствующей политики в отношении ветеранов является ответственностью каждого профильного чиновника.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Греція, Дания, Нидерланды, Швеция
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