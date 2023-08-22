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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Греция поддерживает членство Украины в НАТО. Зеленский и Мицотакис подписали декларацию

Зеленський, прем'єр Греції
Фото: Офис президента

Греция поддерживает приобретение членства Украины в НАТО, когда члены военного блока придут к согласию и будут выполнены условия, как указано в декларации Вильнюсского саммита НАТО.

Об этом говорится в совместной декларации Украины и Греции по евроатлантической интеграции Украины, которую президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали 21 августа.

В документе отмечается что, Украина и Греческая Республика приветствуют значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности по достижению совместимости с НАТО, которую демонстрируют ВСУ на поле боя, а также подтверждают свою приверженность к укреплению совместных усилий в поддержку интеграции Украины в блок и имплементации стандартов НАТО.

Также сообщается, что Греция будет продолжать оказывать мощную и эффективную политическую и материальную поддержку Украины со стороны Североатлантического союза, направленную на обеспечение способности Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе.

Греция и в дальнейшем будет предоставлять Украине военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку, а также вместе с международными организациями, союзниками и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и отстройке Украины после войны.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский призвал Грецию предоставить ПВО для защиты Черного моря и Одессы.

Ранее мы рассказывали, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Греція, НАТО, Украина-НАТО
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