Літаки, ППО та бронетехніка: Зеленський підбив підсумок візитів у країни ЄС

Україна за підсумками останніх днів стала сильнішою не лише завдяки забезпеченню новою військовою технікою на полі бою, але й завдяки різним політичним рішенням та домовленостям.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 22 серпня.

Він почав з того, що вирішив підбити короткий підсумок активності президентської команди за останні декілька днів.

Загалом, нагадав Зеленський, було здійснено чотири візити: до Швеції, Нідерландів, Данії та Греції.

Також відбувся саміт Україна – Балкани, де були проведені переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

– Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через “коридори солідарності” по суходолу, – каже він.

Разом із тим, президент відзначив важливу домовленість із Грецією, за яку він особливо подякував грецькому прем’єру. Йдеться про готовність Греції взяти патронат над відновленням Одеси.

– Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою, – сказав він.

Глава держави також відзначив Люксембург, який приєднався до декларації Групи семи щодо безпекових гарантій для України.

– Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую всій нашій команді, яка працює заради цього, – повідомив він.

Володимир Зеленський також згадав і про проведення у Києві щорічного ветеранського форуму.

– Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатися до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною. І буде, – сказав він.

Президент України наголосив, що забезпечення відповідної політики щодо ветеранів є відповідальністю кожного профільного посадовця.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.