Война в Украине не в тупике, поле боя очень динамично – Салливан

Соединенные Штаты Америки не считают, что полномасштабная война в Украине зашла в тупик. Ведь украинские военные продвигаются, в частности, на южном фронте.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он обратил внимание, что украинская армия добивается успехов на Юге, несмотря на постоянные атаки РФ.

– Мы изначально четко понимали, что это поле боя очень динамично. С обеих сторон происходят атаки и оборона в разных точках вдоль очень протяженной линии фронта, – отметил Салливан.

По его словам, в США видят, что Силы обороны Украины продолжают “методически и систематически отвоевывать территории”.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли высказал мнение, что украинское контрнаступление будет долгим и медленным. Однако армия РФ уже понесла огромные потери.

Между тем, в Минобороны Украины сегодня сообщили, что воины ВСУ с боем вошли в село Роботино Запорожской области. Они эвакуировали оттуда мирных жителей на БМП Bradley.

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