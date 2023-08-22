Бойцы 47 бригады с боем вошли в Работино на Запорожье — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области.

По ее словам, бойцы организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley.

— Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Продолжаются бои, — добавила она.

47 отдельная механизированная бригада также выложила видео, как ее бойцы заходили в Работино на Мелитопольском направлении.

— Кадры из села Работино мы обнародуем несколько позже для безопасности наших воинов. Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах, — обещают военные.

В утренней сводке 22 августа спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил об успехах Сил обороны в направлении Работино на южном фронте.

По его словам, наши военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Фото: Ганна Маляр

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.