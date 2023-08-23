Военное руководство Украины думает над усилением мобилизации — Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорит, что к нему обратились военные относительно увеличения количества мобилизованных на фронт.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам третьего саммита Крымской платформы в Киеве, отвечая на вопросы журналистов о возможном расширении мобилизации.

— Скажу откровенно: военные с этим ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше ничего я вам не могу сказать, — заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что “в вопросе мобилизации очень важно понимать – кто это делает и как”.

— И потому вопрос военкоматов, очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах – нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать – как и кем, — считает он.

При этом глава государства упомянул о трудностях при контрнаступлении украинских войск, поскольку на поле боя оккупанты “все очень плотно заминировали”.

— И люди идут пешком, очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицитную бронированную технику. Если бы у нас она была с запасом, можно было рисковать, — объяснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины в приоритете люди, а уже после — техника.

— Прежде всего — люди, а потом уже техника. Это мои сигналы, все их знают. Я езжу на фронт постоянно и вижу, знаю весь дефицит. Когда ты знаешь, что приедет 100 броневиков, приходит 100 броневиков, из них — бац — и 20 надо ремонтировать, — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства обратил внимание на настроения в стране, когда общество расслабилось, считая, что Украина “уже победила”.

— Там, где сложно — будет сложно, мы воюем с Россией. Просто все начали забывать, давайте откровенно… Честно, мы немножко расслабились в мыслях о том, что мы уже победили. Мы не победили. Я считаю, что первый шаг, это то, что мы победили, не дав уничтожить наше государство. И факт, что они нас не способны сегодня уничтожить, и этот факт очень важен. Это важная победа как наших военных, так и нашего народа, который оставался здесь и, извините, работал на эту победу. Окончательная ли это победа? Нет, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна освободить все свои территории, после чего вернуть украинцев и уже после этого — поставить на этом точку.

— Или с таким соседом, может, три точки, поэтому и хотим в НАТО не просто так, — добавил он.

Ранее украинский президент заявил, что Украина не готова менять свои территории на членство в НАТО, назвав это провокацией.

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