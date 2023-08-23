Зеленский заявил, что Украина не отдаст никаких территорий, даже для вступления в НАТО
На пресс-конференции по итогам третьего саммита Крымской платформы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в том, что не дала России уничтожить наше государство.
– Мы уже победили в том, что не дали уничтожить наше государство, и тот факт, что они нас не способны сегодня уничтожить — очень важен. Это важная победа, как наших военных, так и нашего народа, который оставался здесь и, простите, пахал на эту победу. Это не окончательная победа, мы должны деоккупировать все наши территории, потом вернуть всех наших людей и поставить в этом точку, – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что менять вступление в НАТО на наши земли — это искусственная провокация.
– Это не честный разговор, это не честный диалог. Это искусственная провокация, – резюмировал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр.
– И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают, – отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы заявил, что Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш