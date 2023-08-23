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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский заявил, что Украина не отдаст никаких территорий, даже для вступления в НАТО

Зеленський
Фото: Офис президента

На пресс-конференции по итогам третьего саммита Крымской платформы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в том, что не дала России уничтожить наше государство.

– Мы уже победили в том, что не дали уничтожить наше государство, и тот факт, что они нас не способны сегодня уничтожить — очень важен. Это важная победа, как наших военных, так и нашего народа, который оставался здесь и, простите, пахал на эту победу. Это не окончательная победа, мы должны деоккупировать все наши территории, потом вернуть всех наших людей и поставить в этом точку, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что менять вступление в НАТО на наши земли — это искусственная провокация.

– Это не честный разговор, это не честный диалог. Это искусственная провокация, – резюмировал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр.

– И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают, – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы заявил, что Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Крымская платформа, Російська агресія
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