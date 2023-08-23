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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Військове керівництво України думає над посиленням мобілізації – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський каже, що до нього звернулися військові щодо збільшення кількості мобілізованих на фронт.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи в Києві, відповідаючи на запитання журналістів про можливе розширення мобілізації.

– Скажу відверто: військові з цим до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше нічого я вам не можу сказати, – заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що “в питанні мобілізації дуже важливо розуміти – хто це робить і як”.

– І тому питання військкоматів, дуже важливе питання лікарських комісій при військкоматах – потрібно дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати – як і ким, – вважає він.

Водночас глава держави згадав про труднощі під час контрнаступу українських військ, оскільки на полі бою окупанти “все дуже щільно замінували”.

– І люди йдуть пішки, дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити і дефіцитну броньовану техніку. Якби в нас вона була із запасом, можна було ризикувати, – пояснив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для України в пріоритеті люди, а вже після – техніка.

– Насамперед – люди, а потім уже техніка. Це мої сигнали, всі їх знають. Я їжджу на фронт постійно і бачу, знаю весь дефіцит. Коли ти знаєш, що приїде 100 броньовиків, приходить 100 броньовиків, із них – бац – і 20 треба ремонтувати, – сказав Зеленський.

Крім того, глава держави звернув увагу на настрої в країні, коли суспільство розслабилося, вважаючи, що Україна “вже перемогла”.

– Там, де складно – буде складно, ми воюємо з Росією. Просто всі почали забувати, давайте відверто… Чесно, ми трішки розслабилися в думках про те, що ми вже перемогли. Ми не перемогли. Я вважаю, що перший крок, це те, що ми перемогли, не давши знищити нашу державу. І факт, що вони нас не спроможні сьогодні знищити, і цей факт дуже важливий. Це важлива перемога як наших військових, так і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, працював на цю перемогу. Чи це остаточна перемога? Ні, – наголосив він.

Володимир Зеленський заявив, що Україна має звільнити всі свої території, після чого повернути українців і вже після цього – поставити на цьому крапку.

– Або з таким сусідом, може, три крапки, тому і хочемо в НАТО не просто так, – додав він.

Раніше український президент заявив, що Україна не готова міняти свої території на членство в НАТО, назвавши це провокацією.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, мобілізація, Російська агресія
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