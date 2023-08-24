Зеленський пояснив, чому при контрнаступі на Півдні частина ЗСУ залишається на Сході

Росіяни тільки і чекають, щоб українське військове командування перекинуло більшу частину Сил оборони для контрнаступу на Півдні України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 23 серпня.

Глава держави прокоментував критичні зауваження щодо контрнаступу ЗСУ, що, начебто, українські військові зосереджені не в тих місцях, де вони мали б бути.

– У нас є Схід. Хтось розуміє з фахівців, скільки там людей, скільки окупантів знаходиться на Сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така: давайте візьмемо звідти наші Збройні сили, і кудись їх перекинено. Не хочу говорити, куди, наприклад, там, де це нам бажано, нам це потрібно. Думаю так, після цього буде наступне: пару днів Слов’янськ, Краматорськ, далі вони (росіяни, – Ред.) підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що росіяни саме на це і розраховують.

– Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують, – сказав він.

Раніше газета The New York Times із посиланням на думку західних офіційних осіб повідомляла, що Сили оборони України в рамках контрнаступу зосередили свої сили не в тих місцях, де вони мали б бути.

Західні аналітики радили військовому керівництву України зосередитися на фронті в напрямку Мелітополя та на прориві через мінні загородження, які росіяни встановили на Півдні.

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