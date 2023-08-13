ВСУ достигли “тактически значимого” прогресса в контрнаступлении на двух направлениях — NYT

Силы обороны Украины достигли “тактически значимого” прогресса в контрнаступлении на двух направлениях.

Как пишет The New York Times, украинские войска продвинулись от 10 до 12 миль (16-19 км) на юге — через Старомайорское до оккупированного Бердянска, а также в направлении оккупированного Мелитополя.

— Площадь освобожденной территории — от 10 до 12 миль на обоих направлениях наступления — хоть и относительно невелика, но важна тем, что заставляет Москву отвлекать войска с других участков фронта. Институт изучения войны назвал это продвижение “тактически важным”, заявив, что передислокация Москвы, скорее всего, “еще больше ослабит российские оборонительные линии в целом”, создавая “возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим”, — говорится в материале.

В то же время российские оккупанты пытаются наступать на северо-востоке — в районе города Купянск Харьковской области.

По мнению аналитиков, скорее всего, россияне стремятся оттянуть украинские силы с тех участков, где они ведут контрнаступательные действия.

Издание отмечает, что на Бердянском направлении ВСУ закрепили успехи возле села Старомайорское, которое было освобождено в конце июля, и продвигаются в направлении Урожайного.

— Украина привлекла тысячи солдат, в том числе одних из своих самых опытных и закаленных в боях морских пехотинцев, а также оружие для проведения кампании на юге. Если им удастся продвинуться через или вокруг Урожайного, это оставит их в пределах 50 миль (80 км) от двух крупных портовых городов — Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей продвижения вперед украинские силы оказывают большее давление на российские линии снабжения, — говорится в материале NYT.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.