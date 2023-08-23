Зеленський заявив, що Україна не віддасть жодних територій, навіть задля вступу в НАТО
На пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже перемогла у тому, що не дала Росії знищити нашу державу.
– Ми вже перемогли у тому, що не дали знищити нашу державу, і той факт, що вони нас не спроможні на сьогодні знищити – дуже важливий. Це важлива перемога, як наших військових, так і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, пахав на цю перемогу. Це не остаточна перемога, ми повинні деокупувати всі наші території, потім повернути всіх наших людей і поставити у цьому крапку, – сказав він.
Глава держави наголосив, що міняти вступ у НАТО на наші землі – це штучна провокація.
– Це не чесна розмова, це не чесний діалог. Це штучна провокація, – резюмував президент.
Зеленський наголосив, що Україна не віддасть ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро.
– І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують, – зазначив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи заявив, що Україна не торгує територіями – бо Україна не торгує людьми.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш