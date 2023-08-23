Зеленський заявив, що Україна не віддасть жодних територій, навіть задля вступу в НАТО

На пресконференції за підсумками третього саміту Кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже перемогла у тому, що не дала Росії знищити нашу державу.

– Ми вже перемогли у тому, що не дали знищити нашу державу, і той факт, що вони нас не спроможні на сьогодні знищити – дуже важливий. Це важлива перемога, як наших військових, так і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, пахав на цю перемогу. Це не остаточна перемога, ми повинні деокупувати всі наші території, потім повернути всіх наших людей і поставити у цьому крапку, – сказав він.

Глава держави наголосив, що міняти вступ у НАТО на наші землі – це штучна провокація.

– Це не чесна розмова, це не чесний діалог. Це штучна провокація, – резюмував президент.

Зеленський наголосив, що Україна не віддасть ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро.

– І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують, – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи заявив, що Україна не торгує територіями – бо Україна не торгує людьми.

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