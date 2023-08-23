Трюдо на Крымской платформе: Канада вводит новые санкции против 29 юридических лиц РФ в ядерной отрасли

Россия развернула агрессивную кампанию, которая угрожает уничтожить крымское культурное достояние.

Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве.

— Россия превратила Крым в военную базу, которая несет угрозу Черноморскому региону. Мы видим незаконные аресты, принудительные исчезновения людей, пытки — это то, что происходит в Крыму. Россия развернула агрессивную кампанию, которая угрожает уничтожением крымского культурного достояния. Мы видели, что происходит с Ханским дворцом в Бахчисарае. Путин хочет переписать историю крымских татар, — сказал он.

Трюдо подчеркнул, что Канада и в дальнейшем будет предоставлять Украине военную и гуманитарную поддержку.

Также он объявил о новых санкциях против 29 юридических лиц России, в частности в ядерной отрасли.

— Канада будет стоять рядом с Украиной столько, сколько это будет нужно. Слава Украине, — подытожил премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дориан Речан во время выступления на третьем саммите Крымской платформы в Киеве заявил, что Молдова поддерживает создание международного специального трибунала над Путиным, а работа по сбору неопровержимых доказательств российских преступлений должна ускориться.

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