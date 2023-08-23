Трюдо на Крымской платформе: Канада вводит новые санкции против 29 юридических лиц РФ в ядерной отрасли
Россия развернула агрессивную кампанию, которая угрожает уничтожить крымское культурное достояние.
Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве.
— Россия превратила Крым в военную базу, которая несет угрозу Черноморскому региону. Мы видим незаконные аресты, принудительные исчезновения людей, пытки — это то, что происходит в Крыму. Россия развернула агрессивную кампанию, которая угрожает уничтожением крымского культурного достояния. Мы видели, что происходит с Ханским дворцом в Бахчисарае. Путин хочет переписать историю крымских татар, — сказал он.
Трюдо подчеркнул, что Канада и в дальнейшем будет предоставлять Украине военную и гуманитарную поддержку.
Также он объявил о новых санкциях против 29 юридических лиц России, в частности в ядерной отрасли.
— Канада будет стоять рядом с Украиной столько, сколько это будет нужно. Слава Украине, — подытожил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр Молдовы Дориан Речан во время выступления на третьем саммите Крымской платформы в Киеве заявил, что Молдова поддерживает создание международного специального трибунала над Путиным, а работа по сбору неопровержимых доказательств российских преступлений должна ускориться.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш