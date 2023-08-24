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Илья Нежигай, редактор ленты

В Раде объяснили, как хотят расширить мобилизацию в Украине

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Пополнение мобилизационного ресурса Украины можно через законотворческую деятельность, а также уничтожение коррупции на разных этапах принятия военнообязанных в армию.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Его спросили о комментарии президента Украины от 23 августа, в котором Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство просит его усилить мобилизационные мероприятия на территории Украины.

Вениславский говорит, что в его профильном комитете по вопросам мобилизации было около заседаний.

— Буквально сегодня… на заседании рассматривали деятельность военно-врачебных комиссий и в целом медицинской службы в Вооруженных силах, — сказал он.

Вместе с тем, нардеп добавил, что одной из целей украинской власти является обеспечение большей ротации военных, которые уже находятся на фронте.

— Есть соответствующие боевые задачи. Те подразделения, которые воюют, потом выводятся на ротационной основе на доукомплектование… Мы также работаем над тем, чтобы военнослужащие находились дольше дома — то мы над этим тоже работаем, — рассказал Вениславский.

По его словам, вопрос обеспечения отдыха для военных является постоянной на повестке дня.

В то же время он напомнил о законопроекте Верховной Рады, который предусматривает возможность срочникам переходить в ряды Вооруженных сил Украины, что также является способом расширения войска.

По словам нардепа, одним из способов пополнения мобилизационного резерва также является закрытие тех коррупционных механизмов, которые позволяли военнообязанным уклоняться от призыва — через ВВК или деятельность недобропорядочных работников ТЦК.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство обратилось к нему с просьбой расширить мобилизацию.

Война в Украине, Верховна Рада, ВСУ, мобілізація, Федор Вениславский
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