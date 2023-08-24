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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Раді пояснили, як хочуть розширити мобілізацію в Україні

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Поповнення мобілізаційного ресурсу України можна через законотворчу діяльність, а також знищення корупції на різних етапах прийняття військовозобов’язаних до війська.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Його запитали про коментар президента України від 23 серпня, в якому Володимир Зеленський розповів, що військове керівництво просить його посилити мобілізаційні заходи на території України.

Веніславський каже, що в його профільному комітеті з питань мобілізації було близько засідань.

– Буквально сьогодні… на засіданні розглядали діяльність військово-лікарських комісій і загалом медичної служби у Збройних силах, – сказав він.

Разом із тим, нардеп додав, що однією з цілей української влади є забезпечення більшої ротації військових, які вже знаходяться на фронті.

– Є відповідні бойові завдання. Ті підрозділи, які воюють, потім виводяться на ротаційній основі на доукомплектування… Ми також працюємо над тим, щоб військовослужбовці знаходились довше вдома – то ми над цим теж працюємо, – розповів Веніславський.

За його словами, питання забезпечення відпочинку для військових є постійною на порядку денному.

Водночас він нагадав про законопроєкт Верховної Ради, який передбачає можливість строковикам переходити до лав Збройних сил України, що також є способом розширення війська.

За словами нардепа, одним зі способів поповнення мобілізаційного резерву також є закриття тих корупційних механізмів, які дозволяли військовозобов’язаним ухилятись від призову – через ВЛК або діяльність недоброчесних працівників ТЦК.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво звернулось до нього із проханням розширити мобілізацію.

Війна в Україні, Верховна Рада, ЗСУ, мобілізація, Федір Веніславський
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