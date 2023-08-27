Украина готова воевать долго, не теряя людей, как Израиль — Зеленский

Украина готова воевать долго, не теряя людей, минимизировать жертвы, как Израиль.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук.

— Израиль воюет, смотря, какая это война. Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Так может быть, но минимизировать жертвы. Как с примером Израиля, я сказал. Можно так жить, — сказал он.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война может быть длительной и в ходе нее возможны “болезненные потери”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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