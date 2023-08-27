Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина готова воевать долго, не теряя людей, как Израиль — Зеленский
Украина готова воевать долго, не теряя людей, минимизировать жертвы, как Израиль.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук.
— Израиль воюет, смотря, какая это война. Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Так может быть, но минимизировать жертвы. Как с примером Израиля, я сказал. Можно так жить, — сказал он.
Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война может быть длительной и в ходе нее возможны “болезненные потери”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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