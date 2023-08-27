Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, мінімізувати жертви, як Ізраїль.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Наталі Мосейчук.

– Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. Так може бути, але мінімізувати жертви. Як з прикладом Ізраїлю, я сказав. Можна так жити, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна може бути тривалою і під час неї можливі “болісні втрати”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ізраїль, Війна в Україні, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський окреслив, що є перемогою України для нього
Володимир Зеленський
Ніхто не знищить, держава захистить: Зеленський запропонував створити єдиний орган з перевірок бізнесу
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Україна може залишитися сама: Зеленський про ризики у разі переходу війни в РФ
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
У кожному з підрозділів запити дуже чіткі: Зеленський про літаки та посилення України
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь