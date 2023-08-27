Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський

Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, мінімізувати жертви, як Ізраїль.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Наталі Мосейчук.

– Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. Так може бути, але мінімізувати жертви. Як з прикладом Ізраїлю, я сказав. Можна так жити, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна може бути тривалою і під час неї можливі “болісні втрати”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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