Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, мінімізувати жертви, як Ізраїль.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Наталі Мосейчук.
– Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. Так може бути, але мінімізувати жертви. Як з прикладом Ізраїлю, я сказав. Можна так жити, – сказав він.
Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна може бути тривалою і під час неї можливі “болісні втрати”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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