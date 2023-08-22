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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Война может быть длительной, еще возможны болезненные потери — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Война может быть длительной и в ходе нее возможны “болезненные потери”.

Об этом на Международном ветеранском форуме заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Сейчас мы точно можем смотреть вперед, точно на месяцы, точно на годы. У нас была (в начале полномасштабной войны, — Ред.) главная задача — выжить, а теперь — победить. Это не просто освободить все наши земли, а сделать так, чтобы враг никогда не задумывался вернуться с реваншем. У нас очень сильный и коварный враг. Война может быть длительной, потому что это реальный марафон. К сожалению, у нас еще будут болезненные потери, — заявил он.

Министр также рассказал, что, по его мнению, сейчас является шагом к победе.

— Чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы. В прошлом году, чтобы выстоять, нужно было оружие, сейчас и на будущее шаг к победе заключается в том, что будут чувствовать люди. Потому что от того, что чувствуют люди, зависит наше главное преимущество на длинной дистанции — это единство и готовность сражаться, — сказал Резников.

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Война в Украине, Алексей Резников, Російська агресія
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