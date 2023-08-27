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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина может остаться одна: Зеленский о рисках в случае перехода войны в РФ

Украина может остаться одна: Зеленский о рисках в случае перехода войны в РФ
Фото: Офис президента

Если война перейдет на территорию РФ, то Украина рискует остаться одна.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, может ли война перейти на территорию России.

— Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами. Любая война, какой бы она ни была, все равно потери, — считает он.

Глава государства отметил, что если Украина будет на админгранице с Крымом, то можно политически дожать демилитаризацию РФ на территории полуострова.

— Я считаю, что это было бы лучше, — добавил президент.

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Зеленский отметил, что некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России.

— Я стараюсь так делать, чтобы мы были открыты для поддержания понимания не только государств, которые с нами с начала будут после нас с нашим государством. Именно те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции. И сейчас во время войны, благодаря каким-то шагам, какой-то химии, каким-то отношениям мы приблизили и некоторые даже на нашей стороне находятся, — сказал он.

Глава государства заявил, что для некоторых государств болезненным является тот вопрос, когда какая-то страна заходит на другую территорию.

— Понимаете ? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, это невозможно. Есть великие государства в нашем мире, очень великие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это территориальная цельность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет, — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что “Украине нужно знать, что в тот или иной момент она может остаться одна”.

— Может какой-то партнер отколоться из-за каких-то внутренних процессов или внутренней политики, или даже из-за выборов, — сказал он.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Крым, Росія
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