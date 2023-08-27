Україна може залишитися сама: Зеленський про ризики у разі переходу війни в РФ

Якщо війна перейде на територію РФ, то Україна ризикує залишитися сама.

Про це в інтерв’ю Наталі Мосейчук сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може війна перейти на територію Росії.

– Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі. Будь-яка війна, якою б вона не було, все одно втрати, – вважає він.

Голова держави зазначив, що якщо Україна буде на адмінкордоні з Кримом, то можна політично дотиснути демілітаризацію РФ на території півострова.

– Я вважаю, що це було б краще, – додав президент.

Зеленський зазначив, що деякі українські партнери не готові до війни на території Росії.

– Я намагаюся так робити, щоб ми були відкриті для підтримання розуміння не тільки держав, які з нами від початку, які будуть після нас із нашою державою. Саме ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції. І зараз під час війни, завдяки якимось крокам, якоїсь хімії, якимось відносинам ми наблизили і деякі навіть на нашому боці перебувають, – сказав він.

Глава держави заявив, що для деяких держав болючим є те питання, коли якась країна заходить на іншу територію.

– Розумієте? Вони тому тебе і підтримують. Кажуть, це неможливо. Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії. Це територіальна цілісність держави. Якщо я навмисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно маю знати, що зі мною цієї держави не буде, – сказав він.

Крім того, він наголосив, що “Україні потрібно знати, що в той чи інший момент вона може залишитися одна”.

– Може якийсь партнер відколотися через якісь внутрішні процеси або внутрішню політику, або навіть через вибори, – сказав він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.