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Худший пример империализма: глава УГКЦ ждет объяснений слов Папы Римского к молодежи РФ

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

Слова Папы Римского Франциска о “великой России Петра I, Екатерины II”, во время обращения к молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа являются худшим примером империализма и крайнего российского национализма.

Об этом заявил глава и отец УГКЦ Блаженнейший Святослав.

— Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих нашей Церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они вызвали, — говорится в заявлении.

Блаженнейший Святослав отметил, что слова о “великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны большой культуры и большой гуманности” — худший пример империализма и крайнего российского национализма.

— Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине — войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушения для нашего народа. Примеры, приведенные Святейшим Отцом, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной “третьей мировой войны по частям”, — добавил он.

Блаженнейший Святослав от имени всей церкви выразил мнение, что подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ “быть россиянами”.

— Во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации. Украинская Греко-Католическая Церковь вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию “русского мира” и весь криминальный способ “быть русскими”. Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос, — сказал он.

В заявлении отмечается, что через несколько дней епископы Украинской Греко-Католической Церкви объединятся в Риме для ежегодного Синода УГКЦ и смогут встретиться с Папой Римским, чтобы лично донести до него сомнения и боль украинского народа.

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Худший пример империализма: глава УГКЦ ждет объяснений слов Папы Римского к молодежи РФ

Война в Украине, Папа Римський, УГКЦ
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