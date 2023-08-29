Найгірший приклад імперіалізму: голова УГКЦ чекає пояснень слів Папи Римського до молоді РФ

Слова Папи Римського Франциска про “велику Росію Петра І, Катерини ІІ”, під час звернення до молоді у Санкт-Петербурзі 25 серпня є найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Про це заявив глава й отець УГКЦ Блаженніший Святослав.

– Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Однак розділяємо великий біль, спричинений ними не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій. Водночас усвідомлюємо і те глибоке розчарування в суспільстві, яке вони спричинили, – йдеться у заяві.

Блаженіший Святослав зазначив, що слова про “велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності” — найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

– Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні — війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу. Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною “третьої світової війни по частинах”, – додав він.

Блаженіший Святослав від імені всієї церкви висловив думку, що подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб “бути росіянами”.

– З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації. Українська Греко-Католицька Церква разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію “русского міра” та весь кримінальний спосіб “бути росіянами”. Сподіваємося, Святіший Отець почує наш голос, – сказав він.

У заяві зазначається, що за кілька днів єпископи Української Греко-Католицької Церкви об’єднаються у Римі для щорічного Синоду УГКЦ та зможуть зустрітися з Папою Римським, аби особисто донести до нього сумніви й біль українського народу.

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