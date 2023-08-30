Чистки в ТЦК не повлияли на усиление мобилизации – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине продолжается мобилизация, которую объявил президент Зеленский еще 24 февраля прошлого года. По его словам сейчас военные берут себе столько мобилизованных, сколько нужно для обороны нашего государства от российских захватчиков.

– Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, что находится рядом. У нас нет такого, что это какой-то процесс, о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критическим, – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации.

Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание СНБО для того, чтобы процесс продолжался. Впрочем, потребности в один момент набирать 300 тыс. человек в армию нет.

Он отметил, что случаи разоблачения военкома на взяточничестве, которые участились, не повлияли на количество мобилизованных.

– Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и старых, и слепых, и глухих – всех забирают в армию. Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, и идут на фронт, идут дальше служить, – подытожил Данилов.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что мобилизация в Украине проводится в плановом режиме, дополнительных предпосылок для усиления призыва нет.

Источник : Новое время

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