Чистки у ТЦК не вплинули на посилення мобілізації – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні продовжується мобілізація, яку оголосив президент Зеленський ще 24 лютого минулого року. За його словами зараз військові беруть собі стільки мобілізованих, скільки потрібно для оборони нашої держави від російських загарбників.
– Кожного дня зранку, коли я вирушаю на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, розташованому поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес, про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не максимально критично, – сказав секретар РНБО.
Данілов зазначив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації.
Військові звертаються, щоби провести відповідні процедури через засідання РНБО – для того, щоб процес тривав. Втім, потреби в один момент набирати 300 тис. людей до армії немає.
Він наголосив, що випадки викриття військкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.
– Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих – всіх забирають в армію. Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас є не поодинокі випадки, коли люди зазнали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла й ідуть на фронт, ідуть далі служити, – підсумував Данілов.
Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі, додаткових передумов для посилення призову немає.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв