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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чистки у ТЦК не вплинули на посилення мобілізації – Данілов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні продовжується мобілізація, яку оголосив президент Зеленський ще 24 лютого минулого року. За його словами зараз військові беруть собі стільки мобілізованих, скільки потрібно для оборони нашої держави від російських загарбників. 

– Кожного дня зранку, коли я вирушаю на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, розташованому поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес, про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не максимально критично, – сказав секретар РНБО. 

Данілов зазначив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. 

Військові звертаються, щоби провести відповідні процедури через засідання РНБО – для того, щоб процес тривав. Втім, потреби в один момент набирати 300 тис. людей до армії немає.

Він наголосив, що випадки викриття військкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

– Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих – всіх забирають в армію. Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас є не поодинокі випадки, коли люди зазнали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла й ідуть на фронт, ідуть далі служити, – підсумував Данілов.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі, додаткових передумов для посилення призову немає.

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Джерело: Новое время
Війна в Україні, мобілізація, Олексій Данілов, РНБО, Українська армія
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