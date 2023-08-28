Веніславський розповів, чи буде посилення мобілізації найближчим часом
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі, додаткових передумов для посилення призову немає.
Він зазначив, що з перших днів війни в Україні відбуваються “абсолютно планові” мобілізаційні заходи.
За словами Веніславського, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов’язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на передовій лінії фронту.
– В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалося з перших днів війни, – сказав він.
Також член комітету ВР нагадав, що війна, розвʼязана Росією, призводить до втрат – є загиблі та поранені військові, і ці втрати потрібно поповнювати.
– Відповідно, територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями, – додав нардеп.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що попри заклик військового командування до президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не планується.