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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Веніславський розповів, чи буде посилення мобілізації найближчим часом

армія, військові навчання
Фото: УНІАН

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі, додаткових передумов для посилення призову немає.

Він зазначив, що з перших днів війни в Україні відбуваються “абсолютно планові” мобілізаційні заходи. 

За словами Веніславського, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов’язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на передовій лінії фронту.

– В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалося з перших днів війни, – сказав він.

Також член комітету ВР нагадав, що війна, розвʼязана Росією, призводить до втрат – є загиблі та поранені військові, і ці втрати потрібно поповнювати.

– Відповідно, територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями, – додав нардеп.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що попри заклик військового командування до президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не планується.

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