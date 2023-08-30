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РФ потеряла в Украине более 262 тыс. военных
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 262 410 своих военных, из них 570 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 30.08.23:
- танков — 4 423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8 596 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5 476 (+26) ед,
- РСЗО — 733 (+0) ед,
- средств ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 395 (+8),
- крылатых ракет — 1 419 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 953 (+44) ед,
- специальной техники — 825 (+5).
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Источник: Генштаб ВСУ
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