РФ потеряла в Украине более 262 тыс. военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 262 410 своих военных, из них 570 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 30.08.23:

танков — 4 423 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 8 596 (+17) ед,

артиллерийских систем — 5 476 (+26) ед,

РСЗО — 733 (+0) ед,

средств ПВО — 500 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 395 (+8),

крылатых ракет — 1 419 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7 953 (+44) ед,

специальной техники — 825 (+5).

Источник : Генштаб ВСУ

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