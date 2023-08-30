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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ потеряла в Украине более 262 тыс. военных

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 262 410 своих военных, из них 570 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 30.08.23:

  • танков — 4 423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 5 476 (+26) ед,
  • РСЗО — 733 (+0) ед,
  • средств ПВО — 500 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 395 (+8),
  • крылатых ракет — 1 419 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 953 (+44) ед,
  • специальной техники — 825 (+5).
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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Росія
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