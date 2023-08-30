РФ втратила в Україні понад 262 тис. військових

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 262 410 своїх військових, з них 570 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 30.08.23:

танків ‒ 4 423 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17) од,

артилерійських систем – 5 476 (+26) од,

РСЗВ – 733 (+0) од,

засобів ППО ‒ 500 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 395 (+8),

крилатих ракет ‒ 1 419 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 953 (+44) од,

спеціальної техніки ‒ 825 (+5).

Джерело : Генштаб ЗСУ

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