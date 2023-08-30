Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
РФ втратила в Україні понад 262 тис. військових
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 262 410 своїх військових, з них 570 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 30.08.23:
- танків ‒ 4 423 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17) од,
- артилерійських систем – 5 476 (+26) од,
- РСЗВ – 733 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 395 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1 419 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 953 (+44) од,
- спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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