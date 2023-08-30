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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ втратила в Україні понад 262 тис. військових

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 262 410 своїх військових, з них 570 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 30.08.23:

  • танків ‒ 4 423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 5 476 (+26) од,
  • РСЗВ – 733 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 395 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1 419 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 953 (+44) од,
  • спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Росія
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