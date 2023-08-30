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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 30.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщили 30 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 30.08.2023

Карта бойових дій 29 серпня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 30 августа 2023

  • личного состава – около 262 410 (+570),
  • танков ‒ 4 423 (+9),
  • боевых бронированных машин – 8 596 (+17),
  • артиллерийских систем – 5 476 (+26),
  • реактивных систем залпового огня – 733,
  • средств противовоздушной обороны – 500,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 395 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1 419,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 953 (+44),
  • специальной техники – 825 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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