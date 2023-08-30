Карта боевых действий на 30.08.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщили 30 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 30.08.2023

Потери РФ на 30 августа 2023

личного состава – около 262 410 (+570),

танков ‒ 4 423 (+9),

боевых бронированных машин – 8 596 (+17),

артиллерийских систем – 5 476 (+26),

реактивных систем залпового огня – 733,

средств противовоздушной обороны – 500,

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 395 (+8),

крылатых ракет ‒ 1 419,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 953 (+44),

специальной техники – 825 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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