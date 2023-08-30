Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 30.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений.
Об этом сообщили 30 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 30.08.2023
Потери РФ на 30 августа 2023
- личного состава – около 262 410 (+570),
- танков ‒ 4 423 (+9),
- боевых бронированных машин – 8 596 (+17),
- артиллерийских систем – 5 476 (+26),
- реактивных систем залпового огня – 733,
- средств противовоздушной обороны – 500,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 395 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1 419,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 953 (+44),
- специальной техники – 825 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 553-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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