Данилов анонсировал изменения относительно ограниченно годных в военное время
Ограниченно годных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ, но с определенными нюансами. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что документ растолкуют в ближайшее время.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
— Есть в наших нормативно-правовых документах термин — годен или условно годен. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, которые имеют такое предписание в своих документах, могут использоваться, — сказал Данилов.
По его словам, когда такие люди попадают в те или иные части с условной пригодностью, есть “определенные процессы” у командиров.
— Для того чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение растолковать этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы, — добавил он.
Секретарь СНБО отметил, что “сегодня этот вопрос будет решен”.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что случаи разоблачения военкоматов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.
Источник: телемарафон
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