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Данілов анонсував зміни щодо обмежено придатних у воєнний час

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Обмежено придатних осіб можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але з певними нюансами. Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що документ розтлумачать найближчим часом.

Про це він заявив в етері телемарафону.

– Є в наших нормативно-правових документах термін – придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися, – сказав Данілов.

За його словами, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є “певні процеси” у командирів.

– Для того щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми, – додав він.

Секретар РНБО зазначив, що “сьогодні це питання буде вирішено”.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що випадки викриття військкомів на хабарництві не вплинули на кількість мобілізованих.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, мобілізація, Олексій Данілов
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