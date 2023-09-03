За два месяца ВСУ могут обвалить Южный плацдарм – эксперт

На одном отдельном направлении Силам обороны удалось пройти самую тяжелую часть российской обороны – минные поля. ВСУ прикоснулись ко второй линии обороны, где сосредоточены основные силы российских военных.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости ведущей Яне Брензей рассказал военный эксперт Петр Черник.

– Впрочем, есть еще третья линия обороны. Общая ширина этой полосы может достигать 25 км, и говорить о том, что все завтра закончится, будет некорректно, — сказал он.

Черник отметил, что ВСУ имеют шанс выйти на северное Приазовье и отрубить противника по сухопутной части до Крыма.

– И такая ситуация имеет право на жизнь, поскольку противник очень сильно укрепляет Перекопский перешеек. Напомню, что после так называемых линий Суровикина дальше уже ничего нет. Если удастся сделать такой сильный пролом, то такие маневры, как охват противника, могут стать реальностью, — добавил Черник.

Также он рассказал, что при хороших погодных условиях за два месяца Силы обороны могут реализовать стратегию под названием обвал Южного плацдарма.

Также эксперт отметил, что именно вторая линия обороны считается самой важной. Там расположены противотанковые ракетные комплексы, РСЗО, хранятся боекомплекты и непосредственно находится личный состав противника.

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