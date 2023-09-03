За два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм – експерт

На одному окремому напрямку Силам оборони вдалося пройти найважчу частину російської оборони – мінні поля. ЗСУ доторкнулися до другої лінії оборони, де зосереджені основні сили російських військових.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей розповів військовий експерт Петро Черник.

– Утім, є ще третя лінія оборони. Загальна ширина цієї смуги може сягати 25 км, й говорити про те, що все завтра закінчиться, буде некоректно, – сказав він.

Черник зазначив, що ЗСУ мають шанс вийти на північне Приазов’я і відрубати противника на сухопутній частині до Криму.

– І така ситуація має право на життя, осільки противник дуже сильно укріплює Перекопський перешийок. Нагадаю, що після так званих ліній Суровікіна далі вже нічого немає. Якщо вдасться зробити такий сильний пролом, то такі маневри, як охоплення противника, можуть стати реальністю, – додав Черник.

Також він розповів, що за хороших погодних умов за два місяці Сили оборони можуть реалізувати стратегію під назвою обвал Південного плацдарму.

Також експерт зазначив, що саме друга лінія оборони вважається найважливішою. Там розташовані протитанкові ракетні комплекси, РСЗВ, зберігаються боєкомплекти та безпосередньо розміщений особовий склад противника.

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