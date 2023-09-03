Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм – експерт

українська армія
Фото: Getty Images

На одному окремому напрямку Силам оборони вдалося пройти найважчу частину російської оборони – мінні поля. ЗСУ доторкнулися до другої лінії оборони, де зосереджені основні сили російських військових. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей розповів військовий експерт Петро Черник. 

– Утім, є ще третя лінія оборони. Загальна ширина цієї смуги може сягати 25 км, й говорити про те, що все завтра закінчиться, буде некоректно, – сказав він. 

Черник зазначив, що  ЗСУ мають шанс вийти на північне Приазов’я і відрубати противника на сухопутній частині до Криму.

– І така ситуація має право на життя, осільки противник дуже сильно укріплює Перекопський перешийок. Нагадаю, що після так званих ліній Суровікіна далі вже нічого немає. Якщо вдасться зробити такий сильний пролом, то такі маневри, як охоплення противника, можуть стати реальністю, – додав Черник.   

Також він розповів, що за хороших погодних умов за два місяці Сили оборони можуть реалізувати стратегію під назвою обвал Південного плацдарму.

Також експерт зазначив, що саме друга лінія оборони вважається найважливішою. Там розташовані протитанкові ракетні комплекси, РСЗВ, зберігаються боєкомплекти та безпосередньо розміщений особовий склад противника.

Читайте також
Українська розвідка знищила російський спостережний комплекс Аванпост
Бійці ЗСУ - аеророзвідка

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Можемо маневрувати: чому важливий прорив першої лінії оборони РФ на Запоріжжі
українські військові, війна в Україні
Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку: окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але марно
військовий ЗСУ
Викрав Мі-8 і перейшов на бік України: ГУР показало російського пілота
Російський пілот Мі-8
Зернова угода та обмін полоненими: Ердоган їде до Сочі на зустріч з Путіним
Реджеп Таїп Ердоган
Були факти: у Лаврі після вторгнення могли перебувати російські агенти
Авраамій

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (03.09.2023)
За два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм – експерт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.09.2023)
За два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм – експерт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (03.09.2023)
За два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм – експерт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (03.09.2023)
За два місяці ЗСУ можуть обвалити Південний плацдарм – експерт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь