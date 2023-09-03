Украинская разведка уничтожила российский наблюдательный комплекс Аванпост

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины с помощью дрона уничтожили наблюдательный комплекс Аванпост, который Россия использует для контроля над границей, территорией важных объектов и для ведения разведки.

Оптика этого комплекса распознает человека на расстоянии до 10 км в дневное время и до 4 км — в ночное.

Наблюдательный пункт Аванпоста оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретрансляторами связи, а также сервером для фиксации данных.

В разведке уточнили, что этот комплекс мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : ГУР

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