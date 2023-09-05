Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023

DeepStateMap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Читайте также
Карта боевых действий на 05.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бывший пилот РФ рассказал, почему перешел на сторону Украины
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023
Не то, чего ожидали. Эксперт оценил переговоры Эрдогана и Путина о зерновой сделке
Ердоган та Путін
Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ
У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
Оккупанты после взрывов под Москвой начали ловить БпЛА над Крымом
БПЛА безпілотник
Путин не получил желаемого, поэтому РФ может готовить новые удары по Югу — Гуменюк
Наталія Гуменюк

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (04.09.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (04.09.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (04.09.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь