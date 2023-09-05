На Юге линия обороны оккупантов может иметь сеть подземных тоннелей — ВСУ

На второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, и она может иметь сеть подземных тоннелей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Офицер отметил, что эта вторая оборонительная линия врага достаточно сильная, поскольку российские военные для работ и мероприятий по окапыванию здесь имели более года.

— Вторая линия российской обороны достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее, — говорит он.

В частности Штупун обратил внимание, что плотность минных полей там меньше, однако их количество “тоже достаточно большое”.

Он считает, что в то же время военным ВСУ может сыграть на руку то, что траншеи, окопы и перекрытия противника будут не такие крепкие.

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