На Юге линия обороны оккупантов может иметь сеть подземных тоннелей — ВСУ
На второй линии обороны российских оккупантов плотность минных полей меньше, чем на первой, которая была прорвана ВСУ на юге страны, и она может иметь сеть подземных тоннелей.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Офицер отметил, что эта вторая оборонительная линия врага достаточно сильная, поскольку российские военные для работ и мероприятий по окапыванию здесь имели более года.
— Вторая линия российской обороны достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее, — говорит он.
В частности Штупун обратил внимание, что плотность минных полей там меньше, однако их количество “тоже достаточно большое”.
Он считает, что в то же время военным ВСУ может сыграть на руку то, что траншеи, окопы и перекрытия противника будут не такие крепкие.
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