Чего ожидать после того, как ВСУ прорвали первую линию обороны на Юге: ответ ISW

Во время контрнаступления в Запорожской области Силы обороны прорвали наиболее подготовленную линию обороны российских войск, следующие линии могут быть не такими укрепленными.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в интервью The Guardian 2 сентября заявил, что украинские бойцы решительно прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Теперь Тарнавский ожидает более быстрых успехов, поскольку ВСУ давят на слабую вторую линию.

Украинские силы продвинулись к следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций на определенных участках в районе Работино на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонительным уровнем в многоэшелонированной российской обороне на юге Украины.

Отмечено, что украинские официальные лица и российские провоенные блогеры используют разную терминологию для описания одних и тех же позиций.

По словам командующего, войска РФ посвятили 60 процентов своего времени и ресурсов строительству серии оборонительных позиций, которые сейчас прорвали украинские войска, и лишь по 20 процентов — двум следующим оборонительным слоям дальше на юг.

— Эта прорванная серия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями, и отчет Тарнавского подтверждает предварительное наблюдение ISW о том, что российские войска, возможно, не проводили аналогичную сложную подготовку на следующих сериях оборонительных эшелонов, в частности, насчет плотности минных полей, — говорится в отчете.

Командующий войсками Таврия также предположил, что наступление в западной части Запорожской области является оперативным приоритетом.

Украинские военные особо отметили, что наступающие украинские силы могут свободнее действовать на участках с более разреженными российскими минными полями.

Тарнавский вместе с представителем украинской Таврической группы войск Александром Штупуном заявили, что ВСУ разворачивают больше техники в этих районах и маневрируют большим количеством техники и войск к следующему российскому оборонительному слою, но они признали, что минные поля все еще будут представлять значительную угрозу.

— Украинские войска теперь могут иметь лучшие возможности для более свободного маневра в тактическом тылу прорванного российского оборонительного пласта. В то же время описание российских минных полей, сделанное Тарнавским, может касаться только непосредственного района Работино, и украинские силы могут столкнуться с очень плотными минными полями на определенных участках следующих рядов российских оборонительных позиций, — добавляют в Институте.

Украинские военные отметили, что прочность следующей серии российских оборонительных позиций вокруг Работино, вероятно, будет зависеть от состава российских сил в этом районе.

Также Тарнавский сказал: российские силы рано или поздно исчерпают своих лучших солдат, что даст ВСУ стимул чаще атаковать. Штупун оптимистично добавил, что дополнительные успехи Сил обороны позволяют направить больше личного состава на уничтожение российской обороны в западной Запорожской области.

Ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что за два месяца ВСУ могут обвалить Южный плацдарм.

Источник : ISW

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