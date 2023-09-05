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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Півдні лінія оборони окупантів може мати мережу підземних тунелів – ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, що була прорвана ЗСУ на півдні країни, і вона може мати мережу підземних тунелів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Офіцер зазначив, що ця друга оборонна лінія ворога досить сильна, оскільки російські військові для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.

– Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша, – говорить він.

Зокрема Штупун звернув увагу, що щільність мінних полів там менша, проте їхня кількість “теж досить велика”.

Він вважає, що водночас військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.

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