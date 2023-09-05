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Украина
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Германия передала Украине десятки тысяч боеприпасов для Gepard — Минобороны

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Украина получила от Германии десятки тысяч боеприпасов для зенитной установки Gepard.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

Отмечается, что эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall.

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что война в Украине едва ли не ежедневно напоминает о том, что защита собственной страны зависит от ПВО и достаточного количества снарядов. Берлин и в дальнейшем будет оказывать поддержку ВСУ в областях, связанных с артиллерией, боеприпасами и наземной ПВО.

— Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур начали производство, и хочу поблагодарить всех участников за отличную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться, — говорит глава Минобороны Германии.

Война в Украине, Военная техника, Німеччина
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