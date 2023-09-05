Германия передала Украине десятки тысяч боеприпасов для Gepard — Минобороны
Украина получила от Германии десятки тысяч боеприпасов для зенитной установки Gepard.
Об этом сообщило Министерство обороны Германии.
Отмечается, что эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что война в Украине едва ли не ежедневно напоминает о том, что защита собственной страны зависит от ПВО и достаточного количества снарядов. Берлин и в дальнейшем будет оказывать поддержку ВСУ в областях, связанных с артиллерией, боеприпасами и наземной ПВО.
— Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур начали производство, и хочу поблагодарить всех участников за отличную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться, — говорит глава Минобороны Германии.
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