Боеприпасы с обедненным ураном: США объявили новый пакет помощи Украине

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом вечером 6 сентября говорится на сайте Пентагона.

— Данный пакет включает: дополнительные средства ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое вооружение, в том числе снаряды с обедненным ураном для ранее поставленных танков Abrams; и другое оборудование, призванное помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России, — говорится в соощении.

В этот пакет, стоимость которого составляет до $175 млн, вошли:

Оборудование для поддержки систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

81-мм минометные системы и снаряды;

120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

Тактические аэронавигационные системы;

Тактические системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;

боеприпасы для разрушения препятствий;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Отмечается, что в рамках данного пакета помощи в сфере безопасности будет использована помощь, ранее санкционированная в рамках президентских полномочий по сокращению военных запасов (Presidential Drawdown Authority) для Украины, которая осталась после завершения процесса переоценки PDA в июне.

В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

Фото: DOD

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