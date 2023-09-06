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Боеприпасы с обедненным ураном: США объявили новый пакет помощи Украине

Боеприпасы с обедненным ураном: США объявили новый пакет помощи Украине

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом вечером 6 сентября говорится на сайте Пентагона.

— Данный пакет включает: дополнительные средства ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое вооружение, в том числе снаряды с обедненным ураном для ранее поставленных танков Abrams; и другое оборудование, призванное помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России, — говорится в соощении.

В этот пакет, стоимость которого составляет до $175 млн, вошли:

  • Оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
  • Тактические аэронавигационные системы;
  • Тактические системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Отмечается, что в рамках данного пакета помощи в сфере безопасности будет использована помощь, ранее санкционированная в рамках президентских полномочий по сокращению военных запасов (Presidential Drawdown Authority) для Украины, которая осталась после завершения процесса переоценки PDA в июне.

В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

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Фото: DOD

Война в Украине, Міноборони, Пентагон, США
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