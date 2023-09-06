Боеприпасы с обедненным ураном: США объявили новый пакет помощи Украине
Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Об этом вечером 6 сентября говорится на сайте Пентагона.
— Данный пакет включает: дополнительные средства ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое вооружение, в том числе снаряды с обедненным ураном для ранее поставленных танков Abrams; и другое оборудование, призванное помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России, — говорится в соощении.
В этот пакет, стоимость которого составляет до $175 млн, вошли:
- Оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Тактические системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Отмечается, что в рамках данного пакета помощи в сфере безопасности будет использована помощь, ранее санкционированная в рамках президентских полномочий по сокращению военных запасов (Presidential Drawdown Authority) для Украины, которая осталась после завершения процесса переоценки PDA в июне.
В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.
Фото: DOD
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