Комплексная защита энергообъектов: Зеленский посвятил Ставку подготовке к зиме
6 сентября президент Украины Владимир Зеленский посвятил заседание Ставки верховного главнокомандующего подготовке энергосистемы к зиме.
– Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист, – так лаконично повестку дня заседания Ставки охарактеризовал глава государства.
Президент Украины заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Александра Кубракова.
Отчитывались также представители всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.
– Есть над чем работать. К этой теме будет особое внимание, – пообещал Владимир Зеленский.
По итогам заседания все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова