Комплексная защита энергообъектов: Зеленский посвятил Ставку подготовке к зиме

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский посвятил заседание Ставки верховного главнокомандующего подготовке энергосистемы к зиме.

– Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист, – так лаконично повестку дня заседания Ставки охарактеризовал глава государства.

Президент Украины заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Александра Кубракова.

Отчитывались также представители всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

– Есть над чем работать. К этой теме будет особое внимание, – пообещал Владимир Зеленский.

По итогам заседания все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения.

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