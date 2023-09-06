Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Украина Срочно
Срочно
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Днем 6 сентября войска РФ обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты ударили баллистикой, в результате атаки есть пострадавшие.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже известно о 16 погибших, из них один ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены.

Все службы работают. Пожар локализован.

6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.

Читайте также
В Белгородской области РФ пылает лакокрасочный завод
РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших

Война в Украине, Донецкая область, Костянтинівка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угроза теракта российскими военными на ЗАЭС уменьшилась — Юсов
ЗАЕС
Чтобы быстрее мобилизовать: в России начали готовить к войне школьников
російські солдати
Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Ентоні Блінкен
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
річниця контрнаступу
Фактически, это дискриминация. Адвокат об отмене отсрочки от призыва для студентов за 30
військовий квиток, мобілізація

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.09.2023)
РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (06.09.2023)
РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.09.2023)
РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.09.2023)
РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь