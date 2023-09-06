РФ ударила баллистикой по рынку в Константиновке: 16 погибших, минимум 20 пострадавших
Днем 6 сентября войска РФ обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, оккупанты ударили баллистикой, в результате атаки есть пострадавшие.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже известно о 16 погибших, из них один ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены.
Все службы работают. Пожар локализован.
6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова